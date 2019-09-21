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Общество

Новая рабочая неделя в регионе начнется со снега

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На следующей неделе синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега, сообщает "Приволжское УГМС".

По данным Управления, в субботу, 21 сентября, в регионе сохранится погода преимущественно с небольшими дождями и температурой воздуха близкой к климатической норме. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 9…14 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В последующие дни на погоду начнет влиять очередной Скандинавский циклон. В воскресенье, 22 сентября, с его приближением, усилится ветер, а в начале рабочей недели пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом, и температура воздуха заметно понизится. Будет облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью 1…6 градусов, днем — 7…12 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15-18м/с. 

В ночь на понедельник, 23 сентября, ожидается облачная погода, осадки в виде дождя, возможно мокрого снега. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 16-21 м/с. Температура воздуха 1…6 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше 5…10 градусов, осадки не прекратятся, а ветер сохранит скорость и направление.

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