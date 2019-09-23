В Самарском техникуме на паре скончался третьекурсник

В понедельник, 23 сентября, в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова на первой паре скончался студент-третьекурсник. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в учебном заведении.
Как пояснили в техникуме, юноша учился на третьем курсе на факультете "Компьютерные системы". Учился хорошо.
Трагедия произошла в начале первой пары. Парню стало плохо, для него вызвали "скорую", но юноша скончался.
В случившемся разбираются представители компетентных органов.