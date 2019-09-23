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ЖКХ и благоустройство Общество

Перекресток улиц Ерошевского и Ново-Садовой залило горячей водой

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 сентября, в Самаре залило горячей водой перекресток улиц Ерошевского и Ново-Садовой, сообщает пресс-служба "ПТС".

По данным компании, инцидент произошел при подключении к системе центрального теплоснабжения нового жилого комплекса "Древо" на ул. Николая Панова, 25. Как сообщает "ПТС", улицу залило из-за засорения дренажного трубопровода.

"Эпизод полностью контролируем теплоэнергетиками, не связан с повреждением теплосетей. Сотрудники четвертого сетевого района АО "ПТС" приняли меры по дальнейшему недопущению выхода теплоносителя на поверхность", - комментируют коммунальщики.

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