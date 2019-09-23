Парня, решившего производить "синтетику", приговорили к 17 годам колонии

Самарский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил к 17 годам колонии строгого режима 24-летнего парня за изготовление и сбыт "синтетики". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В октябре 2018 г. молодой человек под ник-неймом "Фиксик" в мессенджере Telegram договорился с человеком, личность которого следствие не установило, о совместном производстве наркотиков для сбыта.

С октября 2018 г. по январь 2019 г. он по рекомендациям сообщника в гараже в Похвистневе приготовил около 250 г N-метилэфедрона. После этого он положил 17,88 г наркотика в тайник на ул. Советской Армии и сообщил координаты "закладки" подельнику. Оставшиеся 190 г вещества он хранил в гараже, а еще 41,5 г носил в кармане куртки, пока 1 февраля его не задержали полицейские.

Приговор в законную силу не вступил.