16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарского врача осудили за заявление о получении выплаты Майору угрозыска Владимиру Шапшову запросили девять лет колонии Акционер АктивКапитал банка Григорий Оганесян арестован на два месяца В Самаре вновь распустили присяжных, оправдавших подсудимого Директор Нефтегорского ГПЗ утверждает, что "откат" был возвратом долга

Суды Происшествия

Парня, решившего производить "синтетику", приговорили к 17 годам колонии

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил к 17 годам колонии строгого режима 24-летнего парня за изготовление и сбыт "синтетики". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В октябре 2018 г. молодой человек под ник-неймом "Фиксик" в мессенджере Telegram договорился с человеком, личность которого следствие не установило, о совместном производстве наркотиков для сбыта.

С октября 2018 г. по январь 2019 г. он по рекомендациям сообщника в гараже в Похвистневе приготовил около 250 г N-метилэфедрона. После этого он положил 17,88 г наркотика в тайник на ул. Советской Армии и сообщил координаты "закладки" подельнику. Оставшиеся 190 г вещества он хранил в гараже, а еще 41,5 г носил в кармане куртки, пока 1 февраля его не задержали полицейские.

Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6