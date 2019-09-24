Итальянский пианист-виртуоз Джузеппе Альбанезе выступил в Самарской филармонии

18 сентября в Самарской государственной филармонии состоялся первый концерт абонементного цикла "Steinway приглашает".

Публика насладилась вечером романтической фортепианной музыки. В исполнении молодого виртуоза Джузеппе Альбанезе прозвучали волнующие произведения Мендельсона, Чайковского, Делиба, Дебюсси, Равеля и Стравинского. Пальцы Альбанезе как будто парили над клавишами, не прикасаясь к ним, но при этом извлекали из инструмента потрясающие звуки, складывающиеся в драматическую и романтическую гармонию. Концерт Дж. Альбанезе стал не только наслаждением для слуха, но и необычным удивительным зрелищем.

Пианиста Джузеппе Альбанезе критики называют итальянским Мацуевым. Он является одним из самых востребованных итальянских мастеров фортепианного искусства своего поколения. Он 31 год занимается игрой на фортепиано. Джузеппе учился в консерватории имени Дж. Россини в Пезаро, и, еще будучи студентом, стал лауреатом многих престижных музыкальных конкурсов — как итальянских, так и зарубежных. Свою известность Джузеппе приобрел благодаря виртуозному исполнению сложнейших музыкальных программ. Сегодня он является солистом множества ведущих европейских оркестров и выступает на самых крупных мировых площадках. В 19 лет пианист выпустил первый CD-диск, с тех пор его дискография постоянно пополняется, а некоторые издания были отмечены такими известным журналами, как Suonare News и "Амадей".

"Очень талантливый пианист, тонко чувствующий, а исполнение одной левой рукой было великолепно!", — поделилась впечатлениями посетительница концерта Татьяна Волкова.

"Концерт просто потрясающий! Временами казалось, что играет оркестр!", — отметила еще одна слушательница Елена Колосова.