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Общество

Предстоящей ночью в регионе похолодает до -3

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предстоящей ночью синоптики прогнозируют в Самарской области заморозки, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС". Кроме того, в ближайшие сутки в отдельных районах области еще сохранятся небольшие осадки. В дальнейшем они постепенно прекратятся, а температурный фон при северной направленности воздушных течений останется пониженным.

Фото: pixabay.com

Днем во вторник, 24 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки в виде дождя, возможно мокрого снега. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха 4…9 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -0…5 градусов, местами возможны заморозки до -3 градусов. Осадков не ожидается.

В среду, 25 сентября, синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 5…10 градусов. Однако ночью вновь может похолодать до -0…-3 градусов.

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