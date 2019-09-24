Патриарх Кирилл посетит регион с пастырским визитом 26-27 сентября

26-27 сентября Самарскую область посетит Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе визита в Самарскую митрополию он побывает не только в храмах и святых местах Самары, но и в самой молодой епархии Самарской митрополии – Тольяттинской, которая была создана по решению Священного Синода 9 июля 2019 года.

В Тольятти Патриарх побывает в Поволжском православном институте. Этот вуз является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и православного образования, включающей в себя Православную классическую гимназию, Гуманитарный колледж и Поволжский православный институт. В стенах института состоится встреча главы русской церки со студентами и преподавателями вуза. Вечером, 26 сентября, Патриарх возглавит всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Преображенском соборе.

Центральным событием визита Патриарха Кирилла в Самарскую митрополию станет Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре, которые состоятся 27 сентября.