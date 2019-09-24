Освобожденного в зале суда врача оставили ночевать на улице

В понедельник, 23 сентября, врача-терапевта Евгения Колточника освободили из-под стражи после оглашения приговора.

Напомним, мужчину осудили за покушение на мошенничество при получении государственных выплат. Его выпустили из суда на улицу без теплой одежды, документов, денег, телефона. Якобы получить свои вещи он должен у следователя.

"Меня же задержали в Туапсе еще летом в одной рубашке и сразу доставили самолетом в самарское СИЗО, а изъятые при задержании личные вещи, деньги и документы приобщили к уголовному делу как вещественные доказательства, — рассказал корреспонденту Волга Ньюс Евгений Колточник. — В отделе полиции № 6 мне сказали, чтоб ждал, когда следователь придет Ирина Протасова. В 18:00 выяснилось, что следователь не придет, так как находится на больничном".

По словам врача, родных и близких в Самарской области у него нет. В результате он с утра остался на улице без денег и документов за тысячу километров от родных и близких. В конце концов один прохожий дал ему свой телефон, чтобы связаться с адвокатом, другой дал денег на проезд.

"Мне удалось только выяснить, что якобы его вещи следователь передала в суд, но в суде же ему сказали, чтоб искал все вещи у следователя! — рассказал адвокат Никита Гурко. — Замерзшего и голодного человека надо было еще устроить где-то на ночь, ведь ни в одну гостиницу без паспорта не примут… Получается, что наши правоохранители пережевали обычного человека, врача, который лечит детей этих же самых полицейских, судей и прокуроров, и выплюнули в холод на улицу без вещей, документов и денег".