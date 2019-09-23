Самарского врача осудили за заявление о получении выплаты

В понедельник, 23 сентября, в Самарском райсуде Самары вынесли приговор врачу-терапевту Евгению Колточнику. Его признали виновным в покушении на мошенничество при получении государственных выплат в крупном размере.

Мужчину приговорили к шести месяцам исправительных работ, в то время как гособвинитель просила для него четыре года лишения свободы. А так как подсудимый ранее три месяца отсидел в следственном изоляторе, он вышел из здания суда уже отбывшим наказание.

По словам адвоката, осужденный намерен обжаловать приговор.

Врач оказался за решеткой после того, как в середине ноября 2018 г. он, работая врачом общей практики, подал пакет документов в отдел кадров ЦРБ "Шенталинская", чтобы получить компенсационную выплату 1 млн рублей. Среди поданных бумаг было заявление на имя министра областного минздрава. В нем Колточник указал, что не реализовывал свое право на получение такой выплаты. По мнению гособвинения, это и являлось покушением на мошенничество, так как ранее врач уже получал миллион, работая в Краснодарском крае.

После того как в возбуждении уголовного дела против доктора четырежды отказали из-за отсутствия события преступления, дело в Самарском райотделе полиции таки возбудили, расследовали и передали в суд.

Защита доказывала, что право на получение ЕКВ - это право на получение аванса с последующей пятилетней отработкой этой суммы. И поскольку выплата не носит безвозмездного характера, следовательно, врач не мог ее безвозмездно изъять.

"Во-первых, мой подзащитный, не отработав установленного законом срока, из полученного им миллиона (с этой суммы был уплачен подоходный налог) вернул краснодарским властям 850 тыс. рублей, - пояснил изданию адвокат Никита Гурко. - Во-вторых, откуда он мог знать, что ЕКВ выдается только единожды? Как выяснилось в ходе допроса в суде всех свидетелей, Колточнику никто не разъяснял условия предоставления ЕКВ, никто не проводил с ним бесед, не давал информацию о порядке и препятствиях получения этой выплаты. Поправка же в федеральный закон насчет этого условия была внесена только в 2019 году, а текст постановления правительства Самарской области №674 в свободном доступе отсутствует".

Более того, Колточник собственноручно не вносил в заявление "недостоверные сведения", а всего лишь подписал бланк, не вчитываясь в содержание. Потому что, по словам руководства медучреждения, без этого заявления его пакет документов никто рассматривать не стал бы. И это, по мнению адвоката Гурко, - отсутствие умысла на хищение.

Защита также привела вступившее в законную силу решение одного из российских судов, которое обязало власти повторно выдать ЕКВ истцу. Якобы это говорит о том, что в самом законодательстве не было ограничения на неоднократность выдачи ЕКВ.