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Музыка Культура

В Самаре выступит швейцарский транс-джаз-дуэт HELY

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, в Самарском художественном музее прозвучит музыка молодых швейцарских музыкантов из дуэта HELY.

Барабанщик Йонас Рутер и пианист Лука Фрис работают в коллективах, исполняющих музыку в диапазоне от репертуарных программ в память джазовых классиков до бескомпромиссного авангарда.

Фрис и Рутер называют свою музыку "транс-джазом" — это медитативная, гипнотическая ритмичная модель заставляет слушателя втягиваться в происходящее, чувствовать бесконечную смену настроений и идей.

Первый российский приезд HELY в 2018 году продолжил мировую экспансию коллектива: швейцарцы активно выступают и у себя на родине, и в соседних европейских странах, посетили с небольшим туром Индию. Впечатление, произведенное на россиян, превзошло все ожидания: "Шаманы", "медитация", "космос" — самые распространенные отклики о туре-2018.

Сейчас HELY снова приезжают в Россию с новым альбомом "Borderlands".

Билеты можно купить в кассе музея.

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