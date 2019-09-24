Самарцы выбрали лучшие фотообразы областной столицы

В городской думе Самары подвели итоги и вручили награды победителям и лауреатам фотоконкурса "Самара в сердце моем".

Конкурс "Самара в сердце моем" стартовал весной текущего года по инициативе председателя думы Самары Алексея Дегтева. Популярность конкурса превзошла ожидания организаторов: на него было прислано более 500 творческих работ. Самому младшему участнику всего 6 лет, самому старшему - 74 года.

Работы оценивались в восьми номинациях: "Краски города", "Жизнь мегаполиса", "История рядом", "Ретроснимок", "Самарские события", "Человек труда", "Город в фокусе" и "Самара 2086". Последняя номинация устремлена в будущее: она посвящена гипотетическому образу мегаполиса в далеком 2086 году, когда областной столице исполнится 500 лет.