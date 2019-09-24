16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Саранске чествовали победителей фестиваля "Вернуть детство" и конкурса "Успешная семья Приволжья" Гордума Самары отказала "Ремстрою" в уменьшении числа парковок для высоток на ипподроме Патриарх Кирилл посетит регион с пастырским визитом 26-27 сентября Для СМИ объявлен Всероссийский творческий конкурс на тему развития дорожной сети Замминистра: "Повышение взносов на капремонт планируется до конца года"

Общество

Самарцы выбрали лучшие фотообразы областной столицы

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В городской думе Самары подвели итоги и вручили награды победителям и лауреатам фотоконкурса "Самара в сердце моем".

Конкурс "Самара в сердце моем" стартовал весной текущего года по инициативе председателя думы Самары Алексея Дегтева. Популярность конкурса превзошла ожидания организаторов: на него было прислано более 500 творческих работ. Самому младшему участнику всего 6 лет, самому старшему - 74 года.

Работы оценивались в восьми номинациях: "Краски города", "Жизнь мегаполиса", "История рядом", "Ретроснимок", "Самарские события", "Человек труда", "Город в фокусе" и "Самара 2086". Последняя номинация устремлена в будущее: она посвящена гипотетическому образу мегаполиса в далеком 2086 году, когда областной столице исполнится 500 лет.

Об итогах конкурса "Самара в сердце моем" читайте в газете "Волжская коммуна" 25 сентября.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6