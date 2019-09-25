25-26 сентября в Тольятти будет временно ограничено движение транспорта в связи с массовыми мероприятиями.
- с 14:00 до 16:00 26 сентября по ул. Свердлова будет ограничено движение транспортных средств для организации парковки около Поволжского православного института.
- с 19:00 25 сентября до 15:00 26 сентября запрещается стоянка транспортных средств в дублере ул. Юбилейной, от ул. Свердлова до пр-та Ленинский.
- с 15:00 до 18:00 26 сентября будет ограничено движение транспорта по дублеру ул. Юбилейной от ул. Свердлова до пр-та Ленинский.
- с 15:00 до 18:00 26 сентября будет ограничено движение всех транспортных средств по Ленинскому проспекту от ул. Юбилейной до ул. Революционной.
- с 19:00 25 сентября до 15:00 26 сентября запрещается стоянка транспортных средств по Ленинскому проспекту от ул. Юбилейной до ул. Революционной, включая проспект Ленинский.