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Муниципалитеты Власть и политика

С экс-мэром Новокуйбышевска простятся 26 сентября

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прощание с бывшим мэром Новокуйбышевска Владимиром Фоминым состоится в четверг, 26 сентября, сообщает городская администрация. Оно пройдет с 09:00 до 12:00 в молодежном клубе "Русь".

Напомним, 24 сентября в 7:55 Фомин был доставлен в стационар из дома. Его сразу направили в операционный блок, где он скончался. В 8:35 была констатирована его смерть.

По предварительным данным, бывший мэр, находясь дома, выстрелил из охотничьего ружья себе в область груди. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Следствием рассматривается версия суицида.

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