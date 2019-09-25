С экс-мэром Новокуйбышевска простятся 26 сентября

Прощание с бывшим мэром Новокуйбышевска Владимиром Фоминым состоится в четверг, 26 сентября, сообщает городская администрация. Оно пройдет с 09:00 до 12:00 в молодежном клубе "Русь".

Напомним, 24 сентября в 7:55 Фомин был доставлен в стационар из дома. Его сразу направили в операционный блок, где он скончался. В 8:35 была констатирована его смерть.

По предварительным данным, бывший мэр, находясь дома, выстрелил из охотничьего ружья себе в область груди. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Следствием рассматривается версия суицида.