В Самаре осудили участников неудачной схемы "отмазывания" от армии

В Красноглинском райсуде огласили приговоры четырем молодым самарцам, пытавшимся за деньги решить вопрос об освобождении от службы в армии через сотрудника военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов Александра Барабаша. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону.

По данным следствия, одним из "клиентов" Барабаша был самарец Евгений Власенков, которому сейчас 23 года. Почему парень решил, что работник военкомата может помочь "откупиться" от армии, история умалчивает. Но в первой половине 2017 г. Власенков взялся посодействовать в этом вопросе своему 19-летнему однокурснику из Поволжского государственного колледжа Никите Храмову. Кстати, в следствии сообщают, Барабаш согласился оказать "услугу" за 80 тыс. рублей. В итоге призывник Храмов деньги передал посреднику Власенкову, а тот — Барабашу.

Но помощи Храмов не дождался, и 19 декабря 2018 г. решением призывной комиссии Красноглинского района его призвали на военную службу.

А для Власенкова история обернулась возбуждением уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону, во время следствия Власенков полностью признал вину. Красноглинский райсуд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с годичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.

Еще одним человеком, который попал под суд за "сотрудничество" с Барабашем на поприще "отмазывания" от армии оказался 22-летний самарец Олег Малахатко. Почему он думал, что работник военкомата может оказать такую помощь, остается загадкой. Но следствие установило, что в первые месяцы 2017 г. Малахатко решил помочь 19-летнему знакомому, с которым учился в школе, Руслану Шарапову. За освобождение Шарапова от службы Барабаш, по версии следствия, просил 70 тыс. рублей. Но Малахатко взял с товарища 75 тыс. рублей. 5 тысяч он забрал себе за посреднические услуги, а 70 передал Барабашу. Сотрудник военкомата и в этом случае обещание не сдержал. В декабре 2018 г. Шарапова призвали в армию и направили в Волжский спасательный центр МЧС России в пос. Кряж.

Весной 2017 г., как установило следствие, Малахатко как посредник помогал через Барабаша "откупиться" от армии 17-летнему знакомому Шарапова — Сергею Примаченко. Из переданных им 75 тыс. руб., 5 тыс. он взял за посредничество себе, а 70 передал работнику военкомата. Как считает следствие, взявший деньги Барабаш ничем не помог призывнику. Но в отличие от Шарапова, Примаченко в армию не попал.

В мае 2019 г. решением призывной комиссии Красноглинского района его признали ограниченного годным к военной службе, в связи с заболеванием.

Как рассказали в военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону, во время следствия Олег Малахатко полностью признал вину в двух фактах посредничества во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). 4 сентября Красноглинский райсуд приговорил его к штрафу 200 тыс. руб. в доход государства.

По данным следствия, не ушел от ответственности и не попавший в армию Сергей Примаченко. В отношении него возбудили уголовное дело о даче взятки — ч. 3 ст. 291 УК РФ. Во время следствия он полностью признал вину. 16 сентября тот же Красноглинский райсуд приговорил его к двум годам условно с двухгодичным испытательным сроком.

Та же под суд попал Руслан Шарапов, признавший во время следствия вину в даче взятки — ч. 3 ст. 291 УК РФ. 5 сентября 2019 г. его приговорили к году заключения условно с двухгодичным испытательным сроком.

В ВСО СК РФ по Самарскому гарнизону отмечают, что если бы взяткодатели до возбуждения уголовного дела добровольно пришли к правоохранителям и заявили о даче взятки, то могли бы избежать уголовной ответственности.

Кстати, Александра Барабаша задержали 18 декабря 2018 г., а с 20 декабря он находился под стражей. Во время следствия он отрицал вину и настаивал на непричастности к инкриминируемым преступлениям.

16 июля 2019 г. Красноглинский райсуд признал его виновным в четырех преступлениях по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба") и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Также Барабаша на три года лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Этот приговор был обжалован, и жалоба еще не рассмотрена Самарским областным судом.