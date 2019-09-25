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Музеи и выставки Культура

В "Художественном" откроется выставка, посвященная 220-летию Александра Пушкина

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Арт-фойе ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) 2 октября в 15:00 откроется выставка "Я лиру посвятил народу своему…", посвященная 220-летию Александра Пушкина.

Посетители увидят работы учащихся детских школ искусств №№ 6, 8, 13, 15 Самары, детской школы искусств "Форте", тольяттинской художественной школы им. Репина, детских школ искусств №1 пос. Черновский, №3 с. Курумоч, а также Самарского художественного училища им. Петрова-Водкина.

Выставка будет работать ежедневно со 2 по 14 октября, с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

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