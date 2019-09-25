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Суд арестовал депутата Аркадия Лазарева

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 сентября, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Анны Давыдовой удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения - содержания под стражей - депутату совета депутатов Самарского района Самары Аркадию Лазареву. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере").

По версии следствия, в августе 2019 г. он согласился за 1,5 млн руб. отказаться от участия в электронном аукционе на госконтракт, чтобы выиграло ООО "А".

В сентябре 2019 г. сотрудники ФСБ задержали посредника при получении денег, предназначавшихся Лазареву.

Депутат сам пришел на допрос к следователю 23 сентября.

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