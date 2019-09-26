16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" завершили борьбу в Кубке России Матч "Крыльев Советов" с "Тамбовом" рассудит Сергей Иванов "Крылья Советов" получат из бюджета области 285 млн рублей Дмитрий Азаров: "Павла Мамаева в "Крыльях Советов" не будет" "Крылья Советов" вничью сыграли с "Ахматом"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" завершили борьбу в Кубке России

МОСКВА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В матче 1/16 финала Олимп — Кубка России "Крылья Советов" на выезде в Москве уступили "Торпедо" — 0:2.

Оба мяча самарцы пропустили после "стандартов". На 37-й минуте ворота Богдана Овсянникова поразил Максим Шоркин. За несколько секунд до перерыва второй мяч в сетку ворот после подачи с угла поля переправил Иван Сергеев. В итоге поражение со счетом 0:2.

"Крылья" завершают борьбу в Кубке России. Впереди у самарцев матч чемпионата РПЛ против "Тамбова", который состоится на "Самара Арене" в эту субботу, 28 сентября. Начало встречи — в 15:00.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6