"Крылья Советов" завершили борьбу в Кубке России

В матче 1/16 финала Олимп — Кубка России "Крылья Советов" на выезде в Москве уступили "Торпедо" — 0:2.

Оба мяча самарцы пропустили после "стандартов". На 37-й минуте ворота Богдана Овсянникова поразил Максим Шоркин. За несколько секунд до перерыва второй мяч в сетку ворот после подачи с угла поля переправил Иван Сергеев. В итоге поражение со счетом 0:2.

"Крылья" завершают борьбу в Кубке России. Впереди у самарцев матч чемпионата РПЛ против "Тамбова", который состоится на "Самара Арене" в эту субботу, 28 сентября. Начало встречи — в 15:00.