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Олимпийские Спорт

Две гандболистки "Лады" помогли сборной России обыграть Словакию

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Женская сборная России по гандболу, в состав которой входят Анастасия Лагина и Елена Михайличенко из тольяттинской "Лады", в матче первого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 г. победила в Ростове-на-Дону команду Словакии — 34:15 (17:10), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

После 12 минут игры словачки вели в счете (6:7). Незадолго до экватора первого тайма Елена Михайличенко, едва вступив в игру, впервые увела россиянок вперед на пару мячей (9:7). А к перерыву счет дошел до разницы "плюс 7".

Лагиной дебютировать в национальной сборной дали за 17 с половиной минут до конца. За это время Анастасия только трижды не уберегла ворота, совершив целую коллекцию эффектных "спасений".

Следующим соперником подопечных Амброса Мартина станет сборная Швейцарии. Игра состоится в Гюмлигене 29 сентября. Планируется, что там за сборную России, в руководящий штаб которой входит главный тренер "Лады" Алексей Алексеев, сыграет еще одна тольяттинка — Ольга Фомина.

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