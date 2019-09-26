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Общество

Самара заняла 6 строчку рейтинга самых высокомерных городов России

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным федерального социологического опроса, проведенного в сентябре 2019 г. независимым агентством Zoom Market, Самара занимает шестую строчку рейтинга самых высокомерных городов РФ.

При этом людям задавался вопрос: считает ли человек себя высокомерным — 93% респондентов, попавших в выборку, ответили отрицательно.

Всего респондентам задавали шесть вопросов: Вы считаете себя в чем-то лучше других? Вы легко признаете свои ошибки? Вы спокойно воспринимаете критику? Вы прислушивайтесь к чужому мнению? Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас? Вы оцениваете социальный статус другого человека?

Эксперт отметил, что высокомерие говорит обычно о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, но при этом часто появляется и за счет серьезных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные.

Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3000 интервью.

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