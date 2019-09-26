Выходные в Самарской области ожидаются дождливыми и прохладными

В отдельных районах области еще сохранятся небольшие осадки. В дальнейшем дожди постепенно прекратятся, а температурный фон при северной направленности воздушных течений останется пониженным, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 27 сентября, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Местами заморозки -1...-3. Днем дожди, ветер западный 6-11 м/с.
Температура воздуха 7...12 °C.
В субботу, 28 сентября, небольшие и умеренные осадки в виде дождя. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха 4...9 °C.
По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде сентября средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 2º.