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Общество

Выходные в Самарской области ожидаются дождливыми и прохладными

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отдельных районах области еще сохранятся небольшие осадки. В дальнейшем дожди постепенно прекратятся, а температурный фон при северной направленности воздушных течений останется пониженным, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 27 сентября, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Местами заморозки -1...-3. Днем дожди, ветер западный 6-11 м/с.
Температура воздуха 7...12 °C.

В субботу, 28 сентября, небольшие и умеренные осадки в виде дождя. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха 4...9 °C.

По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде сентября средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 2º.

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