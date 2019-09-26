Выходные в Самарской области ожидаются дождливыми и прохладными

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В отдельных районах области еще сохранятся небольшие осадки. В дальнейшем дожди постепенно прекратятся, а температурный фон при северной направленности воздушных течений останется пониженным, сообщает Приволжское УГМС.