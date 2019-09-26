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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял участие в заседании наблюдательного совета Федерального центра компетенций

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 сентября, министр экономического развития России Максим Орешкин провел заседание наблюдательного совета АНО "Федеральный центр компетенций". Участие в совещании принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Среди основных тем обсуждения — итоги работы организации и вопросы реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Самарская область стала одним из первых субъектов страны, где предприятия начали внедрять принципы бережливого производства. Специалисты регионального центра компетенций приступили к работе в начале прошлого года.

В проекте по повышению производительности труда на данный момент участвуют 45 предприятий губернии, а к концу 2024 годы эта цифра увеличится до 250. При этом более 400 сотрудников организаций уже прошли соответствующее обучение.

В ходе заседания Губернатор отметил, что целый ряд компаний, которые участвуют в нацпроекте, не имеют возможности получить льготные займы из Фонда развития промышленности на повышение производительности труда, например, по кодам экономической деятельности "Производство пищевых продуктов".

Глава региона предложил расширить количество отраслевых направлений, финансируемых фондом или предусмотреть возможность предоставления займов со стороны федерального Министерства сельского хозяйства. Его предложения поддержал Максим Орешкин и поручил детально проработать их в ближайшее время.

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