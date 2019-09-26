Судебного пристава из Самары осудили за взятку

Советский райсуд Самары вынес приговор бывшему судебному приставу Дамиру Измайлову. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В 2018 г. Измайлов получил от мужчины 80 тыс. руб. — часть от предполагаемой суммы в 100 тыс. рублей. Деньги он получил переводами на банковскую карту. За эти деньги пристав должен был не взыскивать принудительно коммунальную задолженность более 45 млн рублей.

Суд назначил Измайлову три года лишения свободы условно.