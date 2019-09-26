Иностранца заставляют продать участок в Большечерниговском районе из-за близости границы

В Большечерниговском районе прокуратура добивается продажи участка, принадлежащего гражданину Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Согласно Указу президента РФ от 9 января 2011 г. иностранцы, лица без гражданства и юридические лица не могут иметь в собственности участки в Самарской области, относящейся к приграничным территориям. И именно к такой территории отнесен Большечерниговский район.

При этом гражданин Узбекистана приобрел в собственность дом и участок общей площадью 200 кв. м в пос. Восточный.

Теперь прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать собственника продать имущество на торгах. Суд согласился с прокуратурой.