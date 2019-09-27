По дублеру Московского шоссе ограничат движение

28 сентября будет временно ограничено движение транспорта по дублеру Московского шоссе. Это связано с проведением матча "Крылья Советов" - "Тамбов" на стадионе "Самара Арена".

Движение транспорта ограничат с 13:00 до 19:00 по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя. С 6:00 до 24:00 будет введен запрет и на остановку транспортных средств.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.

Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.