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Общество

По дублеру Московского шоссе ограничат движение

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 сентября будет временно ограничено движение транспорта по дублеру Московского шоссе. Это связано с проведением матча "Крылья Советов" - "Тамбов" на стадионе "Самара Арена".

Движение транспорта ограничат с 13:00 до 19:00 по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя. С 6:00 до 24:00 будет введен запрет и на остановку транспортных средств.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.
Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

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