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ЖКХ и благоустройство Общество

Проект застройки 112 квартала в Самаре отправлен на доработку

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект застройки 112-го квартала в границах улиц Ульяновской, Галактионовской, Ярмарочной, Самарской в Самаре отправлен на доработку. Такое решение было принято в четверг, 26 сентября, на заседании Градостроительного совета, сообщает мэрия.

Отмечается, что проектировщики выполнили его нестандартно, с многоуровневым и многофункциональным зонированием. В то же время, глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, что одним из главных приоритетов при планировании нового строительства в городе, особенно в его исторической части, является учет архитектурных особенностей уже существующей застройки и ландшафта, а также сохранение историко-культурной среды.

"Безусловно, развитие города невозможно без нового строительства жилых, коммерческих и социальных объектов. Но не менее важно сохранить уникальный исторический облик Самары, наше архитектурное наследие", — подчеркнула глава города Елена Лапушкина.

Члены совета подтвердили необходимость реновации квартала. Однако, представленный проект было решено направить на доработку в части "приведения параметров объектов в соответствие с регламентами охранных зон".

Напомним, разрешение на планировку было выдано компании "Трансгруз" в конце августа этого года. При этом ранее компания планировала построить здесь 25-этажный жилой дом, но разрешение на строительство, выданное компании в 2016 г., было отменено из-за того, что территория находится в зоне охраны памятника — "Ансамбля застройки Самарской площади".

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