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Общество

Сотрудникам МП "Пассажиравтотранс" с июля не платили зарплату

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Советского района Самары обнаружила нарушения при проверке соблюдения прав работников МП "Пассажиравтотранс". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как выяснилось, 116 работникам с июля 2019 г. не платили зарплату. Общая сумма задолженности превысила 1,4 млн рублей.

Для восстановления трудовых прав работников прокуратура объявила директору предприятия предостережение, в отношении юридического лица и его руководителя возбудили административные дела. В суд направлены судебные приказы о взыскании зарплаты.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по зарплате полностью погасили.

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