Сотрудникам МП "Пассажиравтотранс" с июля не платили зарплату

Прокуратура Советского района Самары обнаружила нарушения при проверке соблюдения прав работников МП "Пассажиравтотранс". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как выяснилось, 116 работникам с июля 2019 г. не платили зарплату. Общая сумма задолженности превысила 1,4 млн рублей.

Для восстановления трудовых прав работников прокуратура объявила директору предприятия предостережение, в отношении юридического лица и его руководителя возбудили административные дела. В суд направлены судебные приказы о взыскании зарплаты.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по зарплате полностью погасили.