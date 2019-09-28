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Преступления Происшествия

В Клявлинском районе за кражу аккумуляторов задержали жителей Бугульмы

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в полицию Клявлинского района за помощью обратился представитель ООО и рассказал, что с техники, находящейся на поле около села Новые Сосны, неизвестный похитил аккумуляторные батареи стоимостью 40 тыс. рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, установили и опросили свидетелей инцидента, собрали необходимые улики. Вскоре у оперативников появилась информация, что к пропаже аккумуляторов могут быть причастны двое жителей республики Татарстан. Мужчины в течение трех дней приезжали на автомобиле "Лада Ларгус" и забирали аккумуляторные батареи.

Оперативные сотрудники установили номер машины и адреса, где проживали подозреваемые и задержали их.  Задержанными оказались безработные жители Бугульма 33 и 26 лет. Ранее мужчины работали в компании, имущество которой и похитили.

В настоящее время по ч. 2 ст. 158 "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Аккумуляторные батареи возвращены владельцу. Следствие продолжается.

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