"Лада" в овертайме победила ХК "Горняк"

ХК "Лада" обыграл в овертайме ХК "Горняк" - 3:2.
В составе "Горняка" на эту выездную серию было делегировано несколько игроков из "Автомобилиста". Самый известный из них — Анатолий Голышев, успевший поиграть за сборную России.
Тольяттинцы начали матч активно, стремясь реабилитироваться перед болельщиками за поражение от "Зауралья". Но, несмотря на то, что хозяева в первом периоде имели заметное преимущество, счет на 18-й минуте после быстрой контратаки открыли гости — Михаил Бякин стал автором шайбы. Впрочем, уже через 48 секунд счет стал равным: Михаил Чурляев мощно бросил от синей линии, а Александр Тимирев удачно подставил клюшку — 1:1.
Во второй половине второго периода гости смогли выровнять игру, но отличиться ни одна из команд до второго перерыва не смогла.
Едва начался третий период, как Евгений Митякин отправил шайбу в ворота Александра Скрынника — 1:2. К чести волжан, это шайба не вывела их из колеи и еще до середины периода Филипп Толузаков сравнял счет — 2:2. Он же мог принести на последних секундах основного времени тольяттинцам победу, но Владимир Галкин спас "Горняк" в этом моменте.
Победу в овертайме хозяевам принес Тимирев, которому отличный пас (третий голевой в этот вечер) выдал Константин Майоров — 3:2 победа "Лады".
29 сентября. "Лада" — "Горняк" (Учалы) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
"Лада" (6+2 к. ш.): Скрынник; Возовик — Чурляев, Толузаков — Майоров (2) — Тимирев; Крылов — Семенов (2), Андрющенко — Озолиньш — Шураков; Усманов — Капотов (2), Угольников — Кутявин — Ю.Назаров; Шафигуллин — Булатов, Кизимов — Журавлев — Артемов.
"Горняк" (10): Галкин (2); Галюк — Катин, Рассейкин — Митякин — Бякин; Переляев — Богатырев, М.Назаров (2) — Жукенов — Юшков; Сушинский — Леонтьев (2), Мингалеев — Протапович — Голышев (2); Козлов — Галыгин, Воронков (2) — Дербенев — Шарипов.
Шайбы забросили:
0:1 Бякин (Рассейкин, 17.10)
1:1 Тимирев (Майоров, Чурляев, 17.58)
1:2 Митякин (Катин, Бякин, 40.07)
2:2 Толузаков (Тимирев, 48.09)
3:2 Тимирев (Майоров, 62.06)
Штраф: 8 — 10.
Броски: 44 — 24.
Вбрасывания: 29 — 38.