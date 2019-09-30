"Лада" в овертайме победила ХК "Горняк"

ХК "Лада" обыграл в овертайме ХК "Горняк" - 3:2.

В составе "Горняка" на эту выездную серию было делегировано несколько игроков из "Автомобилиста". Самый известный из них — Анатолий Голышев, успевший поиграть за сборную России.

Тольяттинцы начали матч активно, стремясь реабилитироваться перед болельщиками за поражение от "Зауралья". Но, несмотря на то, что хозяева в первом периоде имели заметное преимущество, счет на 18-й минуте после быстрой контратаки открыли гости — Михаил Бякин стал автором шайбы. Впрочем, уже через 48 секунд счет стал равным: Михаил Чурляев мощно бросил от синей линии, а Александр Тимирев удачно подставил клюшку — 1:1.

Во второй половине второго периода гости смогли выровнять игру, но отличиться ни одна из команд до второго перерыва не смогла.

Едва начался третий период, как Евгений Митякин отправил шайбу в ворота Александра Скрынника — 1:2. К чести волжан, это шайба не вывела их из колеи и еще до середины периода Филипп Толузаков сравнял счет — 2:2. Он же мог принести на последних секундах основного времени тольяттинцам победу, но Владимир Галкин спас "Горняк" в этом моменте.

Победу в овертайме хозяевам принес Тимирев, которому отличный пас (третий голевой в этот вечер) выдал Константин Майоров — 3:2 победа "Лады".