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Общество

В начале октября в Самарской области ожидается +17°C

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под влиянием антициклона в Самарской области осадки прекратятся, а температурный фон постепенно начнет возвращаться к своей климатической норме сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник днем, 30 сентября, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха 10...15 °C.

Во вторник, 1 октября, ночью местами небольшой и умеренный дождь. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха 4...9 °C. Днем температура воздуха 11...16 °C.

В среду, 2 октября, прогноз остается таким же, но ночь потеплеет до +12°C, а днем ожидается 12...17 °C.

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