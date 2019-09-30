Стартовал конкурс за сохранение языкового многообразия "Ключевое слово"

Начался прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия "Ключевое слово". Эта премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия России.

"Премия "Ключевое слово" способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России и, конечно же, русского языка, являющегося инструментом межэтнической консолидации. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким", - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

В рамках премии предусмотрено семь номинаций: "Лучший мультимедийный проект", "Лучший издательский проект", "Лучший научный проект", "Лучшая социальная инициатива", "За сохранение малых языков", "За особые заслуги" и специальная номинация "Социально ответственный бизнес".

Заявки принимаются до 15 октября на электронный адрес konkurs@phkp.ru. Затем Экспертный совет, в состав которого входят известные в стране и мире ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов.

Победителей наградят 25 октября в Москве на форуме-диалоге "Языковая политика: общероссийская экспертиза".

Положение о премии "Ключевое слово" и образец заявки размещены на сайте ФАДН России.