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Суды Происшествия

В Новокуйбышевске осудили автомобилистку, сбившую двух подростков

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский городской суд рассмотрел уголовное дело 50-летней местной жительницы, сбившей на машине двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Вечером 25 октября 2018 г. автомобилистка на Daewoo Matiz ехала по ул. Суворова и на нерегулируемом пешеходном переходе сбила двух девочек 12 и 13 лет. В результате одна из несовершеннолетних получила тяжкие травмы.

В суде водитель полностью признала вину. Ей назначили год ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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