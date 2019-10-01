Трех подростков из Октябрьска осудили за кражи кабеля с вагонов

Вступило в силу решение Октябрьского городского суда о назначении судебного штрафа трем молодым людям, укравшим имущество КбшЖД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте.

По данным правоохранителей, с мая 2019 г. с территории железнодорожного предприятия трое молодых парней 16-18 лет неоднократно крали медные кабели.

В отношении них СО Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбудил уголовное дело о краже (п. "а", "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ). По данным полиции, подростки были причастны к трем аналогичным преступлениям.

"Злоумышленники успели разоборудовать пять вагонов, похитив около 400 м медного кабеля, — сообщают в транспортной полиции Сызрани. — Похищенный кабель молодые люди вывозили на автомобиле и сдавали в пункт приема лома металлов. Собственнику имущества был причинен ущерб около 45 тыс. рублей".

Суд назначил трем фигурантам уголовного дела судебный штраф от 6 до 10 тыс. рублей. Ущерб, причиненный собственнику возмещен.