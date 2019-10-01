Первый транш на покупку экомобиля для Тольятти составит 9 млн рублей

В следующем году в Тольятти появится мобильная экологическая лаборатория. Экомобиль будет оперативно выезжать на место для проведения анализа воздуха, рассказали в администрации города. Первый транш на покупку оборудования составит 9 млн рублей.

Напомним, идея покупки экомобиля возникла в Тольятти год назад, когда были массовые жалобы от жителей на загазованность воздуха. Изначально хотели успеть ее приобрести к февралю этого года, т. к. именно в этом месяце ежегодно наступают неблагоприятные метеоусловия, из-за которых в нижних слоях атмосферы скапливаются выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы.

Но задача оказалась не слишком простая — необходимо провести научное исследование, чтобы понимать, какие ингредиенты в воздухе должен опознать экомобиль. Профинансировать покупку согласились крупные предприятия, которые вносят определенную лепту в загазованность города.

Глава департамента городского хозяйства Вадим Ерин сообщил, что в настоящее время все условия договора на поставку экологической лаборатории уже согласованы. Предварительные платежи (для перечисления первого транша суммой в 9 млн руб. на приобретение оборудования) внесли почти все предприятия, химзавод и теплососнабжающая компания сделают это в ближайшее время.

Полная стоимость передвижной экологической лаборатории составляет 21,78 млн руб., из которых 13,6 млн руб. обещали дать инвесторы. Власти рассчитывали на то, что вся сумма будет покрыта за счет спонсоров, которые оказывают вред окружающей среде. Но часть компаний отказались участвовать в приобретении.

Также Ерин сообщил, что договор с Тольяттинским госуниверситетом, лаборатория которого займется работой по анализу воздуха на дополнительные ингредиенты на высокоточном спектрофотометре, подписан. Специалисты должны в ближайшее время начать эту работу.

Кстати, деньги на обслуживание экологической лаборатории запланированы в бюджете на 2020 год.





