В "Альянс Франсез Самара" откроется выставка братьев Сенько

В "Альянс Франсез Самара" 9 октября откроется выставка самарских фотографов Антона и Никиты Сенько "Из Франции с любовью" (12+).

Выставка "Из Франции с любовью" объединила кадры, сделанные на мероприятиях с участием французских артистов в Самаре. Фотографии позволят не только познакомиться с современной французской культурой, но и ощутить разнообразие чувств, подаренных французскими гостями самарскому зрителю.

Выставка откроется 9 октября, в 18:00, в "Альянс Франсез Самара" и будет работать до 15 февраля. Вход свободный.