Девять лет особого режима получил рецидивист из Жигулевска за смерть тещи

Жигулевский райсуд вынес приговор 57-летнему местному жителю, ранее уже отбывавшему 17-летний срок за убийство и разбойное нападение. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Жигулевска.

Мужчина и его теща длительное время конфликтовали на семейно-бытовой почве. Вечером 17 мая он пришел к женщине, чтобы обсудить семейные отношения. В подъезде произошла ссора, во время которой мужчина нанес потерпевшей более 20 ударов кулаками. Не менее семи из них пришлись по голове. Затем он толкнул тещу на лестницу. В результате женщина получила множественные травмы, от которых скончалась.

Поскольку обвиняемый уже был судим за убийство и разбойное нападение, но должных выводов не сделал и вновь совершил особо тяжкое преступление, суд признал в его действиях отягчающее обстоятельство — "особо опасный рецидив преступлений".

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.