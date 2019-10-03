Иностранцы, задержанные самарской ФСБ за незаконное пересечение границы РФ, получили по году колонии

Вступил в силу приговор в отношении 26-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик Р. Муротова и его 42-летнего земляка Б. Амиджанова, признанных виновными в незаконном пересечении Государственной границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Муротов и Амиджанов были задержаны их сотрудниками в ноябре 2018 г., когда во время оперативных мероприятий был пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан через Государственную границу РФ.

Как выяснили сотрудники ФСБ, находясь у себя на родине Муротов и Амиджанов были осведомлены о порядке прохождения Государственной границы РФ, и знали, что въезд в Россию им запрещен. Однако они договорились вместе незаконно пересечь Государственную границу РФ вне пунктов пропуска.

Свой план они осуществили в ночь с 25 на 26 ноября 2018 года. В этот же день нарушители приехали на машине в Ставропольский район Самарской области, где были задержаны сотрудниками УФСБ.

12 декабря 2018 г. следственным отделом Управления ФСБ России по Самарской области в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 УК РФ. По окончании следствия они предстали перед судом, который признал их виновными и назначил каждому наказание в виде одного года заключения в колонии общего режима.