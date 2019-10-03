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Суды Происшествия

Экс-полицейский из Кинеля заплатит штраф за получение взятки

КИНЕЛЬ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе суд вынес приговор 30-летнему экс-сотруднику полиции за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ноябре 2018 г. оперуполномоченный ГЭБ и ПК МО МВД России "Кинельский" на спецстоянке на ул. Герцена через посредника получил 25 тыс. руб. за незаконную выдачу с этой стоянки Volvo, задержанного в рамках доследственной проверки.

Суд назначил бывшему правоохранителю штраф 130 тыс. руб., а также на два года лишил его права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий. Приговор в законную силу не вступил.

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