Экс-полицейский из Кинеля заплатит штраф за получение взятки

В Кинельском районе суд вынес приговор 30-летнему экс-сотруднику полиции за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ноябре 2018 г. оперуполномоченный ГЭБ и ПК МО МВД России "Кинельский" на спецстоянке на ул. Герцена через посредника получил 25 тыс. руб. за незаконную выдачу с этой стоянки Volvo, задержанного в рамках доследственной проверки.

Суд назначил бывшему правоохранителю штраф 130 тыс. руб., а также на два года лишил его права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий. Приговор в законную силу не вступил.