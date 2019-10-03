"Новое пространство" покажет выставку "Открытые эмоции"

В галерее "Новое пространство" СОУНБ 8 октября, в 19:00, откроется выставка "Открытые эмоции" (16+). На ней представят работы самарских живописцев Владимира Булекова (1931- 2015), Виктора Новокрещенова (1950–2010) и Валерия Искварина.

Экспозиция посвящена литературному фестивалю им. Михаила Анищенко. Выставочный проект знакомит с творчеством художников, чьи образы созвучны с мыслями поэта.

Во время работы выставки в галерее будут проходить открытые лекции и творческие встречи.

Программа:

9 октября, 19:00 — вечер интуитивной поэзии "Круги";

11 октября, 19:00 — открытая лекция "Большие писатели большой страны. Основные акценты советского литературного процесса 70-80-х годов XX века" доктора филологических наук, профессора кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета Сергея Голубкова;

12 октября, 18:00 — "Давай куда-нибудь поедем…" Творческая встреча с самарским бардом, лауреатом Грушинского фестиваля Юрием Карповым;

18 октября, 19:00 — открытая лекция "Экспрессионизм как язык искусства" искусствоведа Валентины Черновой;

19 октября, 19:00 — Театр читает книгу Альбины Гумеровой "Дамдых" (Самарский театр "Город"). В рамках читки пройдет встреча с автором;

24 октября, 19:00 — Дискуссионный клуб обсуждает тему: "Михаил Анищенко и современный литературный процесс. Насколько актуально творчество "народного поэта" в наши дни?" Участники: Александр Громов, Леонид Немцев, Андрей Олех, Михаил Ппрепелкин.

Вход свободный. Выставка работает с 8 по 26 октября.