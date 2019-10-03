Банк "Открытие" и EPAM внедрили ключевую платформу для инвестиционного бизнеса всего за 3,5 месяца

Банк "Открытие", входящий в Топ-10 российских банков, реализовал проект по внедрению системы "Calypso", которая используется для поддержки процессов фронт-офиса в инвестиционной деятельности. Партнером "Открытия" выступила компания EPAM Systems, Inc (NYSE: EPAM), ведущий мировой поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Особенностью проекта стали сжатые сроки: развертывание платформы, миграция данных и подключение нового источника рыночной информации заняли всего 3,5 месяца.
В 2018 году основная часть инвестиционного подразделения банка была преобразована в независимую компанию, в которой продолжилось применение ранее внедренной системы "Calypso". Для эффективного развития собственного инвестиционного бизнеса банк "Открытие" решил построить новую фронт-офисную систему с учетом актуальных требований и новейших тенденций рынка. Ее основой стала уже знакомая банку и хорошо себя зарекомендовавшая платформа "Calypso": такой выбор позволял добиться поставленной цели в условиях ограниченного времени. Для внедрения системы была привлечена компания EPAM - официальный партнер Calypso Technology Inc.
Объединенная проектная команда "Открытия" и EPAM завершила все работы за 3,5 месяца. На новую платформу были перенесены ключевые бизнес-процессы инвестиционного фронт-офиса банка, а также проведена миграция части данных из ранее общей базы предыдущей системы. По объективным причинам команда была вынуждена отказаться от классического подхода к миграции и выбрать более сложный, но вместе с тем инновационный подход. Специалисты EPAM и "Открытия" проанализировали данные, которые использовались банком в продуктовой среде, затем определили список объектов и разработали фильтры, запросы и скрипты для выборки только той информации, которая относилась к банку. В "Открытии" была развернута ИТ-инфраструктура на основе Linux- и Windows-серверов, куда через дополнительный сервер выгружались данные. Консультационную поддержку команде оказывали специалисты компании "Calypso". Завершающим этапом проекта стало подключение Calypso к новому источнику рыночных данных.
В дальнейших планах банка "Открытие" - расширение функциональности Calypso для покрытия новых финансовых инструментов и процессов, а также переход на следующую версию платформы и ее интеграция с внутренними информационными системами.
Андрей Середа, вице-президент, заместитель директора департамента ИТ- развития банка "Открытие":
- Инвестиционное направление по-прежнему остается важной частью деятельности банка. Мы рады, что благодаря великолепной работе нашей команды и квалификации партнеров из EPAM и Calypso Technologies нам удалось обеспечить эффективную и бесперебойную работу бизнеса на всем протяжении проекта. Отдельно хочется отметить профессионализм, технологические компетенции и опыт специалистов EPAM, сыгравших ключевую роль в достижении всех поставленных целей.
Артак Оганесян, заместитель генерального директора EPAM в России:
- Проект в банке "Открытие" стал определенным вызовом для нас. В условиях крайне жестких сроков мы не только разработали современную и отвечающую задачам банка систему, но и применили технологии миграции данных, которые ранее не использовались для решений Calypso. EPAM обладает глубокой экспертизой по Calypso, в основе которой лежит многолетнее партнерство с компанией и успешно реализованные проекты для ряда российских и глобальных инвестиционных банков и финансовых организаций. В итоге наш опыт и настоящая командная работа всех участников проекта помогли не только справиться с трудностями и прийти к нужному результату, но и сделать это даже быстрее, чем было запланировано.
Дидье Буйар, генеральный директор, компания Calypso:
- Мы приветствуем успешное внедрение решения "Calypso" для операций внутри фронт-офиса в банке "Открытие". Развивающиеся рынки, в том числе Россия и страны СНГ, стратегически важны для Calypso. Мы продолжим инвестировать в эти регионы с целью предоставления решений, которые объединяют в себе рыночную практику мирового стандарта и применение локальных конвенций. Этот проект иллюстрирует наши усилия по развитию растущей сети партнеров (таких, как EPAM), а также наши инвестиции в инструменты, облегчающие миграцию, поддержку и модернизацию решений, и нашу приверженность обеспечению успеха клиентов.
О компании EPAM
Основанная в 1993 году компания EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM) сегодня служит ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ. Используя свой многолетний технологический опыт и компетенции в сфере консалтинга, дизайна и инновационных стратегий, EPAM тесно сотрудничает со своими клиентами для создания передовых решений, которые превращают сложные бизнес-задачи в реальные бизнес-возможности. Команды профессионалов EPAM работают с заказчиками в более чем 25 странах в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. EPAM занимает 12-е место в списке Forbes "25 cамых быстрорастущих публичных технологических компаний", 1 место среди поставщиков ИТ-услуг в списке Fortune "100 самых быстрорастущих компаний", входит в Топ-3 в списке "CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018". Узнайте больше об EPAM на www.epam-group.ru и в Facebook.
О компании Calypso Technology, Inc
Calypso Technology, Inc. служит поставщиком комплексных решений по торговле и учету активов на финансовых рынках с облачной реализацией и более чем 35000 пользователей в 60 странах. Его удостоенное наград программное обеспечение повышает надежность, адаптивность и масштабируемость по нескольким вертикалям, включая рынки капитала, управление инвестициями, центральный банк, клиринг, казначейство, ликвидность и залоговое обеспечение. "Calypso" использует инновационные облачные микросервисы и решения, основанные на технологии распределенного реестра (DLT), для снижения торговых издержек и сокращения времени окупаемости инвестиций. Calypso является зарегистрированным товарным знаком компании Calypso Technology, Inc. в США, ЕС и других странах. Торговые марки других сторон или знаки обслуживания являются собственностью их соответствующих владельцев. Более подробная информация доступна на www2.calypso.com.
О банке "Открытие"
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.