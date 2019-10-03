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Суды Происшествия

Мастера, признавшего вину в гибели двоих рабочих, освободили от уголовной ответственности

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступило в силу постановление суда Кинель-Черкасского района, прекратившего уголовное дело мастера по ремонту и цементированию скважин подразделения ООО "Отрадное" В.Соболева.

Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

ЧП произошло 4 мая 2019 года. Примерно в 13:00 бригада под руководством Соболева прибыла на скважину Дмитриевского месторождения. Там мастер и рабочие ознакомились с планом работ, после чего на скважину начали завозить техническую воду.

С 13:00 до 18:00 Соболев допустил нарушение плана ремонта, а именно монтаж подъемного агрегата до глушения скважины жидкостью. Также нарушением было нахождение на территории скважины двух не используемых автомобилей. Кроме того, мачту подъемного агрегата подняли без установки якорей для оттяжек, испытания этих якорей, а также их ограждения.

В итоге с 18:00 до 22:00 водитель автомобиля, двигаясь по территории скважины, зацепил одну из ветровых оттяжек подъемного агрегата. Из-за этого мачта накренилась, и подъемный агрегат упал набок. В результате погибли бурильщик капитального ремонта скважин и моторист цементировочного агрегата.

В суде Соболев полностью признал вину, сообщил, что раскаялся, и просил прекратить уголовное дело в связи с примирением с представителями потерпевших, которые также просили прекратить дело.

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