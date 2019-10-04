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Суды Происшествия

Парень из Оренбургской области получил семь лет колонии за попытку распространять наркотики в Самаре

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промышленный районный суд Самары вынес приговор 23-летнему уроженцу с. Липовка Бузулукского района Оренбургской области. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В январе 2019 г. молодой человек через интернет вступил в сговор с людьми, личности которых следствие не установило. Он должен был забирать наркотик из "закладок", фасовать на мелкие партии и распространять в Самаре также через тайники.

Парня задержали в конце 2018 г. с поличным. У начинающего наркоторговца изъяли смесь, содержавшую почти 100 г PVP — производного N-метилэфедрона.

Молодого человека приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строго режима.

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