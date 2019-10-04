Фельдшера железнодорожной больницы в Сызрани обвиняют в подлогах

Заместитель Куйбышевского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу фельдшера медпункта железнодорожной больницы в Сызрани. Женщину обвиняют в двух эпизодах подлога. Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, женщина отвечала за предрейсовые и послерейсовые медосмотры работников ОАО "РЖД". И в марте и апреле 2019 г. она внесла ложные сведения в путевой лист одного из водителей. Фактически он не проходил медосмотр.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Самары.