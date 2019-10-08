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Преступления Происшествия

Из-за жестокой расправы над женщиной в Чапаевске возбудили уголовное дело

ЧАПАЕВСК. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту обнаружения в Чапаевске тела 54-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями в доме по ул. Менделеева возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, информация о трагедии появилась в соцсетях 4 октября. Местные жители сообщали, что женщину зверски убили в собственной комнате. Здание, где произошло ЧП, является то ли бывшим, то ли действующим общежитием.

В СУ СК РФ по Самарской области уточнили, что дело квалифицировано по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Подозреваемых по делу пока нет.

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