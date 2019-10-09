"Горький Центр" устраивает встречу с режиссером фильма "ВМаяковский" Александром Шейном

На площадке "Горький Центр" (Самара, ул. Куйбышева, 113, 3 этаж) 12 октября, в 17:00, в рамках IV Литературной биеннале состоится творческая встреча с кинорежиссером и художником Александром Шейном (Москва).

Александр Шейн больше всего известен своим циклом "Антология современного искусства", в который вошли документальные картины о художественных процессах и практиках — "Олег Кулик: Вызов и Провокация" (2009), "Виноградов и Дубосарский: Картина на заказ" (2010), "Тимур Новиков: Ноль Объект" (2014).

На встрече будет обсуждаться и один из самых впечатляющих проектов — "Атлас ВМаяковский". Это экспериментальный междисциплинарный проект, тотальная инсталляция, организованная с помощью современных художников, сотрудников Государственного музея В. В. Маяковского, Государственного архива литературы и искусства. Совместно с Государственной Третьяковской галереей "Атлас ВМаяковский" был организован в старинном особняке. Зритель попадал в пространство тотальной инсталляции и оказывался одновременно и во внешнем контексте времени Маяковского, и в духовном мире поэта. Проходил собственный путь по дороге к главному завершению — показу фильма "ВМаяковский". Проект представляет собой уникальный опыт художественного, выставочного осмысления фигуры Владимира Маяковского и одновременно становится презентацией фильма.

13 октября, в 17:00, в кинотеатре "Вертикаль" (Московское шоссе, 17) пройдет показ фильма "ВМаяковский" (2018) с комментариями Александра Шейна. Стоимость билета 150 рублей. В фильме играли Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Евгений Миронов, Людмила Максакова, Антон Адасинский, Михаил Ефремов, Никита Ефремов, Мария Поезжаева и другие. Продолжительность: 122 минуты.

"ВМаяковский" — взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступившим от него; безжалостных "рыцарей Революции", провозгласивших его своим знаменем) и ведут зрителя "в" Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную. Борис Гройс: "Этот фильм об одиночестве художника внутри ситуации социального успеха, парадигматической судьбе поэта и художника в эпоху культурных и социальных разломов".

Билеты на фильм "ВМаяковский" можно приобрести в кассах кинотеатра "Вертикаль", а также по предварительному бронированию по телефонам Литературного музея: 333-89-01, 332-11-22. Места ограничены.

Все зрители после просмотра картины могут предъявить билет, чтобы получить скидку 10% на посещение выставки "Владимир Маяковский. Там и у нас" на площадке "Горький Центр". Выставка открыта до 30 ноября.

Вход на творческую встречу с Александром Шейном и обсуждение проекта "Атлас ВМаяковский" свободный.