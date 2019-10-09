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Преступления Происшествия

Самарца будут судить за помощь в "покупке" водительских прав

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу подозреваемого по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в августе 2019 г. в кафе "Папа Джонс" на ул. Победы, 109 он получил 32 тыс. руб. для передачи сотруднику РЭО ГИБДД УМВД России по Самаре в качестве взятки за получение водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд.

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