Самарца будут судить за помощь в "покупке" водительских прав

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу подозреваемого по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, в августе 2019 г. в кафе "Папа Джонс" на ул. Победы, 109 он получил 32 тыс. руб. для передачи сотруднику РЭО ГИБДД УМВД России по Самаре в качестве взятки за получение водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд.