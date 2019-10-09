Самарца будут судить за помощь в "покупке" водительских прав

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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу подозреваемого по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.