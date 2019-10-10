Обвиняемая в наркоторговле цыганка 19 лет скрывалась под именем умершей сестры

Центральный райсуд Тольятти начал рассматривать уголовное дело 50-летней цыганки, которую разыскивали более 19 лет. Ее обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

Состоялось первое заседание. По версии правоохранителей, в июне 2000 г. женщина дважды сбыла наркотики в особо крупном размере своей знакомой.

В 2000 г. прокуратура направила уголовное дело цыганки в Центральный райсуд, женщину оставили под подпиской о невыезде. Но на заседание женщина так и не пришла, она скрылась и была объявлена в розыск.

Так долго скрываться обвиняемой удавалось из-за того, что она выдавала себя за свою родную сестру, которая на самом деле уже умерла.

Теперь тольяттинку заключили под стражу. Вину она не признает и уверяет, что никаких наркопреступлений не совершала.