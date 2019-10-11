В Куйбышевском районе Самары нефтепереработчики высадили саженцы голубых елей

Работники АО "Куйбышевский НПЗ" при поддержке заводских экологов провели в подшефном Куйбышевском районе экологический марафон по высадке саженцев. Город украсили несколько десятков вечнозеленых деревьев элитного сорта.

Заморская гостья

Подрощенные саженцы хвойного сорта Глаука этой осенью отметили "новоселье". Для этого заводчане вооружились лопатами и с удовольствием на несколько часов переквалифицировались в агрономов и экологов.

Голубая ель, родина которой считается Северная Америка, полюбилась и в нашей стране. Морозоустойчива, не требовательна к грунту — такое неприхотливое растение можно посадить в любом уголке города. А прожить дерево может 400-500 лет. За год ель вырастает примерно на 30 см в высоту, а в ширину прибавляет по 10-15 см. Поэтому через несколько лет здесь будет прекрасная аллея. "Озеленение района — приятная миссия и одна из многочисленных общественных и экологических акций нашего завода, надеюсь, что мы посадим еще много различных растений ради благого дела", — отметила Анна Булушева, начальник отдела охраны окружающей среды КНПЗ.

Больше зелени

Посадка деревьев для КНПЗ — ежегодное мероприятие, часть экологической программы за сохранение окружающей среды. За три последних года заводчане высадил около 500 деревьев и кустарников разных пород, также сотрудники завода участвуют в субботниках, экологических акциях и десантах, приводят в порядок заводскую территорию, скверы, парки и улицы Куйбышевского района.

КНПЗ — неоднократный победитель Самарского областного конкурса "ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант", обладатель статуса "Лидер природоохранной деятельности" по мнению Российского союза промышленников и предпринимателей. Завод реализует проект по реконструкции очистных сооружений, модернизирует и строит новые объекты, с учетом всех требований промышленной и экологической безопасности. Занимается восполнением биоресурсов: ежегодно выпуская в реку Волга несколько тысяч мальков ценных пород рыб.