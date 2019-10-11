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ЖКХ и благоустройство Общество

В Куйбышевском районе Самары нефтепереработчики высадили саженцы голубых елей

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работники АО "Куйбышевский НПЗ" при поддержке заводских экологов провели в подшефном Куйбышевском районе экологический марафон по высадке саженцев. Город украсили несколько десятков вечнозеленых деревьев элитного сорта.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Заморская гостья

Подрощенные саженцы хвойного сорта Глаука этой осенью отметили "новоселье". Для этого заводчане вооружились лопатами и с удовольствием на несколько часов переквалифицировались в агрономов и экологов.

Голубая ель, родина которой считается Северная Америка, полюбилась и в нашей стране. Морозоустойчива, не требовательна к грунту — такое неприхотливое растение можно посадить в любом уголке города. А прожить дерево может 400-500 лет. За год ель вырастает примерно на 30 см в высоту, а в ширину прибавляет по 10-15 см. Поэтому через несколько лет здесь будет прекрасная аллея. "Озеленение района — приятная миссия и одна из многочисленных общественных и экологических акций нашего завода, надеюсь, что мы посадим еще много различных растений ради благого дела", — отметила Анна Булушева, начальник отдела охраны окружающей среды КНПЗ.

Больше зелени

Посадка деревьев для КНПЗ — ежегодное мероприятие, часть экологической программы за сохранение окружающей среды. За три последних года заводчане высадил около 500 деревьев и кустарников разных пород, также сотрудники завода участвуют в субботниках, экологических акциях и десантах, приводят в порядок заводскую территорию, скверы, парки и улицы Куйбышевского района.

КНПЗ — неоднократный победитель Самарского областного конкурса "ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант", обладатель статуса "Лидер природоохранной деятельности" по мнению Российского союза промышленников и предпринимателей. Завод реализует проект по реконструкции очистных сооружений, модернизирует и строит новые объекты, с учетом всех требований промышленной и экологической безопасности. Занимается восполнением биоресурсов: ежегодно выпуская в реку Волга несколько тысяч мальков ценных пород рыб.

Гид потребителя

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