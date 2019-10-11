Новые контейнерные площадки появятся в 27 муниципальных образованиях области

В 2019 году из областного бюджета на ремонт существующих и устройство новых контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок, закупку мусоросборников (контейнеров и бункеров) будут выделены субсидии.

Они выделяются согласно государственным программам "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области" на 2018-2022 гг." и "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области" на 2014-2020 гг.".

Напомним, с 1 января 2019 года в Самарской области, как и в 69 других субъектах РФ, началась реализация новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Из 37 муниципальных образований Самарской области в мероприятиях по устройству новых контейнерных площадок не участвуют десять: Жигулевск, Новокуйбышевск, Похвистнево, Сызрань, Тольятти, муниципальные районы Исаклинский, Клявлинский, Кошкинский, Ставропольский, Шенталинский.

В госпрограмме по ремонту площадок решили не участвовать 27 муниципальных образований, в том числе четыре городских округа (Октябрьск, Похвистнево, Тольятти, Чапаевск) и 23 муниципальных района: Алексеевский, Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Елховский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Пестравский. Похвистневский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский.

Ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в рамках государственной программы не будут производить пять городских округов (Жигулевск, Октябрьск, Кинель, Похвистнево, Чапаевск) и 18 муниципальных районов: Алексеевский, Богатовский, Большеглушицкий, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Похвистневский, Приволжский, Ставропольский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский.

Заявку на участие в софинансировании расходных обязательств в рамках госпрограммы на закупку мусросборников подали все муниципальные образования Самарской области, кроме Жигулевска, Ставропольского и Шенталинского районов.

Необходимо отметить, что отказы муниципальных образований от выделенных областным бюджетом средств негативно сказываются на создании комплексной системы обращения с отходами, улучшении качества оказываемой населению услуги по обращению с ТКО.