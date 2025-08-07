Йонуц Неделчару: "Когда мы играли против друг друга, Дзюба был для меня большой проблемой"

Герой этого интервью бетонирует оборону "Молодых и Звонких", вызывается в национальную сборную Румынии и забивает дебютные голы за свои команды на "Солидарность Самара Арене". Защитник "Акрона" Йонуц Неделчару рассказал "Волга Ньюс" о начале своей спортивной карьеры, выступлениях в России и изучении русского языка.

С чего все начиналось: "Динамо" Бухарест

— Йонуц, ты родился в середине 90-х в Бухаресте. Расскажи, как прошло твое детство?

— Я родился в семье не с самым лучшим финансовым благополучием, но детство у меня было хорошим. Ходил в школу, а когда возвращался домой, сразу бежал на улицу — к друзьям и поиграть в футбол. Так было каждый день: школа, футбол на улице и дом.

— А чем занимались твои родители?

— Мама была учителем физкультуры в школе, а отец был профессиональным футболистом, но он ушел из жизни три года назад.

— Это было твое желание пойти на футбол?

— С самого начала это было моим решением. Повезло, что в прошлом отец был профессиональным игроком, он меня всему научил и направил в академию бухарестского "Динамо". С семи лет оказался в очень хорошем футбольном месте, был рожден с этой командой в сердце. Не важно, где я буду, но она всегда будет со мной.

— Успевал ли учиться параллельно с тренировками, потому что наверняка это сложно совмещать. Как у тебя было с успеваемостью?

— Я учился в обычной городской школе, не при академии, и до старших классов у меня было всё достаточно хорошо с оценками. Мама была учителем, и она постоянно меня стимулировала. В старших классах возникли трудности: идут экзамены, а у меня подготовка к сезону, сборы. В итоге я со всем справился, всё сдал.

Учился в классе с уклоном на филологию, моим любимым предметом была история. Даже до сих пор помню какие-то вещи, которые говорил учитель.

— Смотря на твой рост, можно сказать, что из тебя мог бы выйти хороший баскетболист. Не было такой мысли?

— Мне не сильно нравился баскетбол в детстве. Даже не было возможности в него поиграть. Мы с ребятами во дворе играли только в футбол.

— Сейчас ты играешь на позиции центрального защитника, но как ты к этому пришёл. Это было решение тренера?

— Нет, первые четыре года в академии я играл в нападении, но потом тренер отправил меня в защиту. С тех пор играю в обороне.

— А у тебя есть лучший друг в академии, с которым ты продолжаешь держать связь?

— Нет, это было сложно, потому что из моей группы, состоящей из 30 игроков, только я стал профессиональным игроком.

— Чем для тебя запомнился период в "Динамо"?

— Приятных воспоминаний очень много, я там был с семи до 22 лет — это мой второй дом.

Переезд в Россию, часть 1

— В феврале 2018 года ты покидаешь "Динамо" и отправляешься в "Уфу". Что стало причиной твоего ухода?

— У меня были разные предложения, но с конкретикой вышел российский клуб, и стороны договорились о сделке. Я хотел сделать следующий шаг в карьере, потому что РПЛ — это хорошая лига. В тот период "Уфа" играла в Лиге Европы.

— С кем-то советовался перед переходом? Например, с Эриком Бикфалви, Паулом Антоном, который выступал за "Анжи" и "Крылья Советов"?

— Да, мы с Антоном и Бикфалви были в одной команде — в "Динамо", и, естественно, я с ними советовался перед переходом. Мы до сих пор общаемся как друзья.

— Как тебя встретили в России?

— Меня приняли очень хорошо. Также повезло, что в команде было два игрока, которые говорили на румынском.

— А каким был Сергей Семак? Сейчас он тренирует "Зенит". Чем его тренировочный процесс отличался от того, что был в "Динамо"?

— Это было нечто другое, потому что в Румынии "Динамо" боролось за чемпионство, для завоевания которого клуб должен выиграть чуть ли не все матчи. В Уфе мы понимали, что мы, например, не могли играть наравне с грандами.

Семак хорошо подготавливал всех футболистов, чтобы команда не играла на поле вторым номером и имела шансы на победу. Благодаря усилиям тренерского штаба мы закончили чемпионат на шестой строчке и попали в Лигу Европы.

— Cезон 2018/19 ты проводишь хорошо, играешь в основе, клуб сохранил прописку в РПЛ. С лета 2019 года до следующего лета появляются слухи, что тобой интересуются лидеры чемпионата: "Зенит" и "Спартак", а также команды из Европы, среди которых "Рома", "Фулхэм", "Ницца"… Как ты реагировал на эту информацию?

— Было непросто, когда ты ещё молод. Про предложения из других российских клубов мало, что помню, зато в Европе была пара вариантов. Клубы вели диалог, но мне оставалось лишь продолжать работать и приносить пользу своей команде.

— Получается, переговоры с римской командой были? Или это был очередной вброс?

— Это было только слухами.

— Весной 2020 года началась эпидемия коронавируса, и в сентябре ты решил вернуться домой. Это было из-за коронавируса или потому, что ты хотел вернуться к своей семье?

— Сначала вышло заявление лиги о приостановке чемпионата. Не было понимания, когда соревнования возобновятся. Все иностранные игроки "Уфы" разъехались по домам по просьбе руководства. Затем мы доиграли сезон в июне. Через полтора месяца после старта нового принял решение попробовать свои силы в Европе.

Европейский этап карьеры: Греция и Италия

— После отъезда из "Уфы" ты успел поиграть за греческий АЕК и в итальянской Серии Б за "Кротоне" и "Палермо". Как оценишь этот европейский период в карьере?

— Год в АЕК — это очень плодотворное и удачное для меня время. Мы выступали в Лиге Европы. АЕК — это невероятная команда с большой историей, которая боролась за высокие места в лиге. В то же время у меня была мечта поиграть в Италии, поэтому спустя год я перешёл в Серию Б. Может быть, это было шагом назад, но, в целом, я остался доволен этим этапом. Самое главное — я играл.

— Не сожалеешь, что не сыграл в Серии А, потому что команды, за которые ты выступал, не поднимались?

— Конечно же, можно быть немного расстроенным по этому поводу, учитывая, что у этих команд были планы по выходу в Серию A, но этого не произошло.

Национальная команда: дебют, звезды и ЧМ-2026

— За сборную ты дебютировал в 21 год. Помнишь, что это была за игра?

— Конечно, это был товарищеский матч Румыния - Швеция, я вышел на замену в последние десять минут, и мы выиграли 1:0.

— Ты играл на молодежном Евро-2019, в Лиге наций, в прошлом году Румыния вообще вышла в 1/8 на Евро в Германии. Твой самый важный или запоминающийся матч в майке национальной команды?

соцсети Йонуца

— Тут важно разграничивать ситуации. В команде U-21 в 2019 году мы играли против Англии и вышли в полуфинал — это был действительно прекрасный матч, но всё это не сравнить с игрой за национальную сборную на взрослом уровне.

— Помнишь нападающих, с которыми было сложнее всего играть на уровне сборных?

— Таких было много: могу назвать Морату, Митровича, Абрахама.

— В текущем цикле отбора на ЧМ-2026 Румыния сыграла четыре матча и пока идёт на третьем месте. В последний раз твоя национальная команда играла на мундиале в 1998 году. Как считаешь, Румыния сможет напрямую выйти на турнир?

— Считаю, что у нас есть на это шансы. Последнее выступление на чемпионате мира было очень давно. Всё в наших руках.

Возвращение в Россию: часть 2

— Как узнал об интересе со стороны "Акрона"? Что знал о клубе до перехода?

— В последние шесть месяцев действия моего контракта с "Палермо" я был открытым к предложениям и узнал об интересе из России. Информацией про "Акрон" интересовался у Эрика Бикфалви, потому что он играл с ним в стыковых матчах.

— То есть родители и Тиа Мария поддержали тебя при переходе?

— Мои родители меня всегда поддерживают, как и Тия.

— Стефан Лончар в начале прошлого сезона сказал, что рассматривал переход в тольяттинский клуб как трамплин. Можно ли сказать, что и "Акрон" для тебя как место, после которого можно уйти на повышение?

— В футболе всё бывает по-разному, но в данный момент я хочу сконцентрироваться только на "Акроне". Если ты хорошо играешь, то футбол тебя всегда вознаграждает.

— А кто был первым, с кем ты подружился, и был ли языковой барьер при общении с одноклубниками?

— Моими друзьями в первую очередь стали наши иностранные игроки, потому что они могут общаться на английском. У меня нет особых проблем и в коммуникации с русскими игроками. Более того, я дополнительно занимаюсь изучением русского языка с учителем.

— Что ты можешь сказать об Артеме Дзюбе как о футболисте и человеке? Может, он вспомнил тебя?

— Да, он меня вспомнил. Когда мы играли против друг друга, Дзюба был для меня большой проблемой. Защите "Уфы" было сложно ему противостоять. Сейчас в "Акроне" он является для нас очень важным и ключевым футболистом как на поле, так и в раздевалке Дзюба очень помогает молодым игрокам и, кстати, периодически меня подкалывает, что я на поле, как Джон Сина.

— Ранее ты играл под руководством четырех российских тренеров: Семака, Томарова, Кириченко и Евсеева. Чем отличается тренировочный процесс Заура Тедеева от прошлых тренеров?

— Во-первых, многое зависит от видения тренера. Во-вторых, от набора игроков. Безусловно, у "Акрона" есть свой стиль, и это прослеживается повсеместно. Нет такого, что мы что-то одно готовим к "Спартаку", а потом на выезде сядем в пятерку защитников. Мы отталкиваемся от себя, готовимся к прессингу.

— В прошлом сезоне тольяттинцы вышли в РПЛ и переехали со стадиона в Жигулевске на "Солидарность Самара Арену". Как ты относишься к тому, что команда играет не на своей арене?

— Не могу ничего сказать про стадион в Жигулёвске, потому что ни разу там не был. Но в любом случае мне нравится арена в Самаре, постоянно вижу болельщиков и их поддержку.

— После первого тура в микст-зоне ты вспомнил, что дебютный гол в РПЛ ты забил "Крыльям Советов" в 2019 году, тогда матч закончился ничьей — 1:1. Для тебя игра с самарцами является принципиальной или это обычный матч?

— Забитый гол в ворота "Крыльев" несколько лет назад не может повлиять на мою мотивацию в дерби. Был рад, наконец, отличиться за "Акрон". То, что это снова произошло в игре с самарцами, стало простым совпадением.

— Еще недавно ты выступал в Серии Б, сейчас — в РПЛ. В чём отличие этих двух чемпионатов?

— В России больше интенсивности, более высокие скорости и где-то, возможно, меньше идет тактической работы, чем в Италии. В целом, в РПЛ приходят более качественные игроки, чем в Серию Б.

Новый язык, свадьба и русские блюда

— Твоя девушка в соцсетях показывала, что занимается изучением русского языка. Какой у тебя прогресс? Была ли какая-то смешная история?

— Могу сказать, что изучение русского языка порой дается не так легко, потому что русский язык не похож ни на румынский, ни на английский, ни на итальянский. Русский я изучаю вместе с девушкой, мы занимаемся с репетитором с момента возвращения в Россию.

Конечно же, бывали ситуации, когда я что-то не понимал где-то на улице. Если я что-то не понимаю, то так и говорю на русском (улыбается).

— Месяц назад ты сделал предложение своей девушке. Почему решил это сделать именно в Москве?

— Изначально планировал сделать это в отпуске, но после вызова в сборную времени не осталось. На сборах нашёл хорошее место в Москве, где и сделал предложение. Когда будет свадьба? Всё нужно тщательно спланировать. Обсуждаем это с Тией — от фотографа до места проведения. Но церемония 100% пройдёт в Румынии.

соцсети Йонуца

— Какое первое блюдо вспомнил, когда приехал в Россию? Многие пробуют, например, сырники, кто-то борщ, а что ты вспомнил?

— Когда ещё был в Уфе, успел попробовать все эти блюда. Мне нравится борщ — он похож на один из видов супов, которые есть в моей стране. Сырники тоже очень вкусные. Более того, в Уфе я попробовал конину, для меня это необычно, но мне понравился и этот вид мяса.

— Чем обычно занимаешься в свободное время? Например, твой бывший одноклубник Владимир Хубулов рассказывал, что играет в FIFA в свободное время. А какое у тебя хобби?

— Люблю, когда есть свободное время. Здесь я не могу выбираться в театры и кино, так как не понимаю язык. Это одна из причин, почему мы с девушкой хотим выучить русский, чтобы таким образом разнообразить свободное время.

Остаётся только погулять, попить кофе и посмотреть фильмы дома. Гуляем мы либо возле комплекса, где живём — по небольшой улице с выходом к Волге, либо на набережной.

— Ставил ли музыку в автобусе или после победы в раздевалке? И вообще, что слушаешь?

— В принципе, могу включать свою музыку, но в нашей раздевалке есть другие диджеи. Иногда в тренажерном зале включаю свои плейлисты. Слушаю реггетон, хип-хоп, например.

— А есть ли вещи, которые заказывают у тебя родители в Румынии, когда сейчас ты находишься в России? Были мысли привезти семью сюда?

— Да, моя мама ходит в церковь по воскресеньям, и она просила привезти платок для нее и для бабушки. Они не против когда-нибудь сами приехать сюда.

— Можешь назвать три положительных и три отрицательных качества в твоем характере?

— Хорошие качества — трудолюбие, амбициозность и терпеливость. Из плохих качеств, может быть, отмечу вспыльчивость, но это случается очень редко. Вторая черта: если я на 100% уверен в чем-то, то могу "умереть" за эту идею.

— Продолжи фразу, если не футбол, я бы стал…

— Думаю, был бы кем-нибудь в полиции. Но не тем полицейским, который стоит на улице. Может быть, детективом.