Художественным руководителем САТОБ стал Евгений Хохлов

Художественным руководителем Самарского академического театра оперы и балета назначен главный дирижер театра Евгений Хохлов. Решение об этом 8 октября подписали в министерстве культуры Самарской области.

Евгений Хохлов сотрудничает с Самарским театром оперы и балета с 2011 года. В 2017 г. он был назначен главным дирижером.

В официальном пресс-релизе театра отмечается: "За два года работы Евгения Хохлова в должности главного дирижера труппа театра существенно укрепилась молодыми вокалистами и музыкантами, которые активно входят в текущий репертуар театра, участвуют в премьерах и фестивалях".

Напомним, в сентябре 2019 г. директором театра стал бывший министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.