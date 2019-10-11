16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Художественным руководителем САТОБ стал Евгений Хохлов Молодежным организациям Самарской области представят спектакль СГИК "Аленький цветочек" Бенефис Олега Белова в Самарском театре драмы поставит Герман Греков "СамАрт" открыл продажу билетов на новую сцену В Театре оперы и балета представили "Сны спящей красавицы" с участием Дианы Вишневой

Театр Культура

Художественным руководителем САТОБ стал Евгений Хохлов

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Художественным руководителем Самарского академического театра оперы и балета назначен главный дирижер театра Евгений Хохлов. Решение об этом 8 октября подписали в министерстве культуры Самарской области.

Евгений Хохлов сотрудничает с Самарским театром оперы и балета с 2011 года. В 2017 г. он был назначен главным дирижером.

В официальном пресс-релизе театра отмечается: "За два года работы Евгения Хохлова в должности главного дирижера труппа театра существенно укрепилась молодыми вокалистами и музыкантами, которые активно входят в текущий репертуар театра, участвуют в премьерах и фестивалях".

Напомним, в сентябре 2019 г. директором театра стал бывший министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3